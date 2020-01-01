Управление рекламой всех аккаунтов Facebook в одном окне
Вся статистика
в одном окне
в одном окне
Не нужно заходить в разные профили Facebook что бы контролировать расход бюджета, вся статистика доступна в одном окне
Управление/дублирование кампаний
Возможность останавливать, запускать создавать копии рекламных кампаний, а так же управлять бюджетом.
Гибкое управление командой
Удобная система выдачи прав доступа для членов команды на разные аккаунты. Уровни доступа Admin -> Teamlead -> mediabayer. Админ может видеть статистику всех членов команды
Установка автоправил на аккаунты
В Dolphin можно создать шаблон автоправил и назначать его на разные аккаунты Facebook в пару кликов. Нет необходимости создавать каждый раз автоправила заново.
Модерация комментариев
Скрывай и удаляй комментарии, которые портят конверт на полном автомате.