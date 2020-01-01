Владимир

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Дельфин это очень простой в понимании и настройке сервис! Поддается гибкой настройке и дает полную аналитику как трафика так и профита Я хочу сказать, что видно не только цену лида, а и сразу профит и наш любимый РОЙ в разрезе чего угодно согласно настройке и фильтру! И все это в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме и без танцев с бубном. Дельфин позволяет делать это в пару кликов и все на одном экране, чем по моему мнению не могут похвастаться другие сервисы статистики акков ФБ. В итоге получаем лучший результат от нашего трафа! Не нужны никакие трекеры со своей сложной и долгой настройкой Поставили токен акка и полетели😎 Не могу отметить, что за достаточно короткий период в Дельфине появился еще и автозиливщик При этом обновление выходят быстрее чем ФБ забанит Ваш акк, ну или у кого как)) Так же нравится то, что команда сервиса всегда идет на встречу почти в любое время суток и не только выслушивают предложение по добавлению функционала, но и достаточно быстро их выкатывают, от этого юзать Дельфин становится еще приятнее! Получается, что мы делаем его вместе! Успешного вам развития ребята, мы растем вместе с вами✊🏼

Мне как Тимлиду очень важно быстро отслеживать статку по нескольким сотням акков в день, как в разрезе оффера так и по гео или ПП. И вообще что только сможет придумать ваша фантазия.