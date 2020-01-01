Старый способ

Использование разных браузеров для каждого аккаунта

Новый способ

С DOLPHIN - всё управление в одном окне

Автоматизация создания
рекламных кампаний

Dolphin может создавать десятки кампаний в разных
рекламных кабинетах. Посмотри как это работает.
Сохраненная кампания в DOLPHIN

Ad account 1

Ad account 2

Десятки других рекламных кабинетов

...

Ad account 21

Функционал

Статистика

Приватность

Бизнес - менеджер

Управление рекламой

Команда

Уведомления

Автоправила

Партнерская программа

Автозалив тарифа Pro

Комментарии

  • Статистика по всем аккаунтам в одном окне
  • Гибкая система фильтрации
  • Интеграция с трекерами
  • Экспорт статистики EXCEL, CSV, PDF
  • Вывод информации по лимитам и картам
  • Информация о следующем биллинге
  • Cофт устанавливается на ваш сервер
  • Все данные от аккаунтов хранятся только у вас
  • Ни у кого нет доступов к вашим связкам
  • Установка User Agent и Proxy на аккаунты
  • Создание БМов
  • Создание рекламных кабинетов
  • Создание Fan Page
  • Привязка карт
  • Смена ГЕО рекламного кабинета
  • Создание пикселя
  • Запуск и остановка кампаний/адсетов/объявлений
  • Дублирование
  • Удаление
  • Редактирование бюджета
  • Установка автоправил API сервиса
  • Создание ролей команды
  • Назначение ресурсов на участника команды
  • Ограничение доступов в другим аккаунтам
  • Отдельная статистика по каждому члену команды
  • Модерация объявления
  • Смена статусов объявлений
  • Статус токена
  • Статус рекламного кабинета
  • Уведомления о приближающемся биллинге
  • Уведомления в Telegram
  • Создание шаблонов автоправил
  • Создание групп авторавил
  • Применение в пару кликов на все рекламные кабинеты
  • Применение на все социальные аккаунты
  • 15% реферальных отчисление
  • Открытость к сотрудничеству и коллаборациям
  • Создание сохраненной связки на сервере
  • Залив связки в пару кликов на десятки аккаунтов с автоматичекой уникализацией креативов
  • Автомодерация комментариев
  • Ручная модерация комментариев

    • Отзывы

    Богдан Новотарский
    @liptonww
    Работаю с Dolphin, за это время залил чуть больше 400х акков через него. Вот мой небольшой отзыв:
    Из публичных автозаливов, долфин сейчас реализован лучше всего. Читать дальше
    GipsyLand | Media Buying Agency
    vk.com/gipsyland
    Наша основная вертикаль nutra/adult и мы работаем с большим кол-вом аккаунтов. Благодаря функциональности Dolphin мы увеличили КПД для агентства. Читать дальше
    Бородатый арбитраж
    @bearded_cpa
    Я протестил все имеющиеся на рынке автозаливы и у Дельфина На данный момент сейчас самый гибкий в настройках РК и таргетинга автозалив.
    Владимир
    @Jumper01
    Мне как Тимлиду очень важно быстро отслеживать статку по нескольким сотням акков в день, как в разрезе оффера так и по гео или ПП. И вообще что только сможет придумать ваша фантазия. Читать дальше
    ARBY TRASH TEAM
    vk.com/arbytrash
    Четский сервис, если есть какие то мелкие косяки/доработки то они достаточно быстро решаются, автозалив работает четко, рекомендуем к использованию - значительно снимает рутину и экономит время

    Тарифы

    Free Trial
    $0 / 3 дня
    ₽ 0 / месяц
    3 пользователя

    Полный функционал

    Без лимитов на аккаунты, модерацию комментариев и пр.
    Попробовать бесплатно
    Base
    $29 / месяц
    ₽ 2 236 / месяц
    1 пользователь

    Полный функционал

    Автозалива нет

    Без лимитов на аккаунты, модерацию комментариев и пр.
    + $14 / ₽1 080
    за дополнительного
    пользователя
    Купить Base
    Pro
    $99 / месяц
    ₽ 7 634 / месяц
    Функционал Base

    Автозалив рекламы

    Автоуникализация креативов
    + $30 / ₽2 313
    за дополнительного пользователя
    Купить Pro

    Контакты

    Чат в Telegram @dolphin_affiliate Поддержка в Telegram @dolphin_support_bot Группа Вконтакте vk.com/dolphin_affiliate